Officielt: EM och VM-kvalet görs om

Mästerskapskvalen i Europa kommer att förändras i grunden.

Från och med säsongen 2028/29 ska det nya formatet gälla.

Det bekräftar Uefa på sin hemsida.

Efter EM i Storbritannien om två år kommer flera störa förändringar ske kring landslagsfotbollen i Europa. Uefa meddelar att både Nations League och EM/VM-kvalet görs om från och med säsongen 2028/29.

I Nations League kommer den fjärde och lägsta D-division slopas. Därmed kommer varje respektive divison (A, B och C) bestå av tre grupper med sex lag var. I den lägsta C-divisionen kommer en grupp däremot att bestå av sju lag.

I övrigt kommer formatet med uppflyttning och degradering mellan ligorna att fortsätta som vanligt.

Kvalspelet till EM och VM kommer förändras i grunden och mer efterlikna Uefas klubblagsturneringar. Samtliga landslag kommer att delas upp i två ligor. Den ena, Liga 1, kommer bestå av lag från Nations Leagues två högsta divisioner. Den andra, Liga 2, kommer utgöras av de övriga landslagen.

Liga 1 kommer bestå av tre grupper med tolv lag, där varje lag kommer möta sex andra nationer hemma och borta. Liga 2 ska utgöras av tre grupper av sex lag.

Exakt hur många lag från varje grupp som tar sig vidare framgår inte på Uefas hemsida. Det nya formatet kommer presenteras till fullo i september, efter att ha behandlats av Uefas exekutiva kommitté.

Uefa-presidenten Aleksander Čeferin har följande att säga om ändringarna:

”De nya formaten kommer att förbättra tävlingsbalansen, minska antalet betydelselösa matcher, erbjuda en mer tilltalande och dynamisk tävling för fansen, samtidigt som de säkerställer en rättvis chans att kvala in för alla lag och utan att lägga till några ytterligare datum i den internationella kalendern”



”Sammantaget kommer förändringarna att öka värdet på UEFA:s herrlandslagsfotboll och vi ser verkligen fram emot implementeringen av de nya tävlingssystemen”, säger han via organisationens hemsida.