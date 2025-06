Efter petningen av Eliasson: ”Jag är inte nervös”

STOCKHOLM. Under Jon Dahl Tomassons tid som förbundskapten har det framförallt varit Niclas Eliasson och Ken Sema som varit de två vingarna på varsin kant.

Nu petades Eliasson oväntat helt från truppen, men Sema är inte skraj att råka ut för samma råa behandling.

– Nervös är jag inte, det är så här fotboll är. Det kan gå fort åt båda hållen, säger Pafos-spelaren till FotbollDirekt.

Sedan Jon Dahl Tomasson tog över som förbundskapten för det svenska landslaget har Janne Anderssons 4-4-2 bytts ut mot 3-5-2. De två mest frekventa wingbacksen i danskens elva har varit Niclas Eliasson till höger och Ken Sema till vänster.

Men när Tomasson nu tog ut sin senaste landslagstrupp var Eliasson inte ens med i truppen.

– Han har inte spelat mycket. Deras säsong (AEK Aten i Grekland) tog slut för ett tag sedan och han har inte spelat så mycket. Han förstår det. Men självklart är han besviken. Han har gjort det bra för oss men nu är han inte riktigt i slag, motiverade Tomasson för Fotbollskanalen kring Eliasson-situationen.

För FotbollDirekt ger nu parhästen på andra kanten, Ken Sema, sin syn på hur snabbt det uppenbarligen kan gå från elvan till ratad.

– Många spelare har varit med under Jon, det har varit stor ruljans. Han vill se många olika spelare. Det är inte längre på samma sätt som när jag kom in i landslaget första gången (2017). Det är många unga spelare som kommer in nu och varje gång man är med gäller det att visa att man ska vara här, och då också prestera.

”Det är som när man betalar sin hyra…”

Är du själv nervös att hamna utanför truppen?

– Nervös är jag inte, det är så här fotboll är. Det kan gå fort åt båda hållen. Vi som spelat ute i Europa vet hur det är, fotbollen är upp och ner. Ibland är man inte ens nära landslaget, men så gör man det bra, gör mål och så är man ändå där – och så tvärtom. Det är också det fina i fotbollen, att det kan gå snabbt.

Sema jämför landslagsuttagningarna med att betala sin månadshyra till sin bostad.

– Jag tycker att jag gjort det bra när jag fått chansen i landslaget och jag tycker att jag förtjänat mina chanser. Det är som när man betalar sin hyra en gång i månaden, betalar man sin hyra får man en ny chans månaden efter, säger Sema och skrattar.

– Det är samma sätt med fotbollen, så länge man presterar får man också en ny chans.