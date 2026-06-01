Beskedet: Mittbacken lämnar Kalmar FF

I mars lånade Kalmar FF in Achraf Dari, 27.

Nu bekräftar mittbacken själv att hans tid i klubben är över.

”Ni alla kommer vara saknade och jag kommer att följa och stötta Kalmar på avstånd”, skriver han på sitt Instagram-konto.

Inför denna säsongen valde Kalmar FF att låna in Achraf Dari från egyptiska Al Ahly under den allsvenska våren.

Mittbacken står noterad för nio matcher för Kalmar under våren.

Nu meddelar Dari, via sitt Instagram-konto, att han lämnar KFF.

”Till alla fans, mina lagkamrater och staben. Jag skulle vilja tacka er för de här tre underbara månaderna i Kalmar FF. Från första dagen har ni fått mig att känna mig välkommen och som en del av familjen. Tack för att ni accepterat mig, stöttat mig och hjälpt mig”, skriver han.

”Jag önskar klubben, staben, mina lagkamrater och alla supportrar framgång och glädje i framtiden. Fortsätt trycka på framåt för att uppnå stora saker, då ni verkligen förtjänar det. Ni alla kommer vara saknade och jag kommer att följa och stötta Kalmar på avstånd”, skriver han vidare.

Dari har i grunden ett kontrakt med Al Ahly till sommaren 2028.