Beskedet: Edvardsen tvingad till operation

Victor Edvardsen har varit nära en comeback.

Nu har svensken åkt på ett bakslag.

Anfallaren behöver opereras.

Foto: Alamy

Förra säsongen gjorde Victor Edvardsen nio mål och sex assist på 40 matcher. I inledningen på denna säsong har svensken även utmärkt sig.

Den senaste tiden har Edvardsen dragits med en tuff knäskada vilket ledde till att han missade Go Ahead Eagles senaste Europa League-match.

Enligt nederländska RTV Oost skulle Edvardsen vara tillbaka redan mot Aston Villa på torsdag.

Nu meddelar klubben ett tungt besked. Edvardsen har åkt på ett bakslag och tvingas nu till en operation för sin skada.

Klubben meddelar att han blir borta i flera veckor.

Den här säsongen har Victor Edvardsen gjort ett mål och två assist på åtta framträdanden.