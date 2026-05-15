El Shaarawy bekräftar – lämnar Roma

Stephan El Shaarawy lämnar Roma.

Det bekräftar 33-åringen själv under freadgskvällen, via sitt Instagram-konto. Han lämnar i samband med att hans kontrakt går ut.

”Jag kommer alltid att vara tacksam gentemot den här klubben och särskilt gentemot den här staden, som har gett mig så mycket”, skriver italienaren.

33-åringen har totalt sett gjort 65 mål och 50 assist på 346 matcher med Roma.