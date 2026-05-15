Uppgifter: Djurgården säljer Sawo

Nu rapporterar Aftonbladet att Djurgården säljer 26-åringen.

Djurgårdens IF har lånat ut Zakaria Sawo till AEL Limassol på Cypern.

Enligt Aftonbladet är Djurgården i slutförhandlingar med Qarabag och ett första bud ska ha inkommit. Qarabag sägs även hoppas på att få till en affär inom kort.

Sawo kom till Djurgården från cypriotiska Aris inför säsongen 2025, men hade ingen lyckad tid med ett mål på 18 framträdanden, innan han i vintras gick på lån till AEL Limassol över vårsäsongen.

Sawo har i grunden kontrakt med ”Blåränderna” över 2028.