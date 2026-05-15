TV: Rosengård tappade ledningen till kryss – Sørbo med jättebjudning

Rosengård tog emot Kristianstad i ett skånederby under fredagskvällen.

Då kvitterade gästerna i allra sista minuten.

Matchen slutade 2–2.

Krisande Rosengård tog emot Kristianstad under fredagskvällen. Då kunde gästerna ta ledningen efter 35 minuter genom Linda Lif Boana som kunde sätta bollen i mål efter en jättebjudning av Thea Sørbo. Kristianstad gick ut i halvtidsvila med en skön ledning.

I början av andra halvlek kunde Rosengårds Molly Johansson kvittera för hemmalaget efter att Kristianstad gjort en del misstag. Tjugo minuter senare kunde nyförvärvet Remy Siemsen nicka in 2–1 till hemmalaget och gav Rosengård ledningen.

Hemmalagets ledning höll sig länge och man höll på att gå mot säsongens första vinst, men så blev det inte. I matchens sista pass kunde gästerna kvittera efter att inbytte Elísa Sigurjónsdóttir fått in bollen i mål. Sigurjónsdóttir räddade poäng för gästerna och Rosengård fick nöja sig med ett poäng.

Kvällens resultat gör att Kristianstad ligger trea i damallsvenskan samtidigt som Rosengård fortsatt ligger sist.

Startelvor:

Rosengård: Edrud – Sjöström, Cronqvist, Pennsäter, Wellesley-Smith – Johansson, Sørbo, Björklund – Örling, Siemsen, Pobegaylo.

Kristianstad: Olsson – Sternfeldt, Nilsson, Ruedt, V. Persson – T. Persson, Jóhannsdóttir, Broddheimer – Andersson Widén, Ekengren, Boama.