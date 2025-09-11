Fredrik Hammar har tagit stora steg sedan flytten till KV Mechelen.

Nu belönas den förre Hammarby-stjärnan.

Detta genom att bli utnämnd till lagkapten.

Fredrik Hammar lämnade Hammarby för KV Mechelen i vintras och sedan flytten har han imponerat och fått stort förtroende.

Nu stärks hans anseende och förtroende i den belgiska klubben ytterligare.

KV Mechelen meddelar nämligen nu att Fredrik Hammar tar över kaptensbindeln från Rob Schoofs som nyligen lämnat för Royale Union Saint­-Gilloise.

Som vicekapten får han den förre Djurgården-stjärnan Kerim Mrabti.

Totalt sedan flytten till Belgien har det blivit 26 matcher för Hammar. Han har kontrakt med den belgiska klubben fram till sommaren 2028.

