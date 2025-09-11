Hammars glädjebesked – utnämnts till lagkapten
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fredrik Hammar har tagit stora steg sedan flytten till KV Mechelen.
Nu belönas den förre Hammarby-stjärnan.
Detta genom att bli utnämnd till lagkapten.
Fredrik Hammar lämnade Hammarby för KV Mechelen i vintras och sedan flytten har han imponerat och fått stort förtroende.
Nu stärks hans anseende och förtroende i den belgiska klubben ytterligare.
KV Mechelen meddelar nämligen nu att Fredrik Hammar tar över kaptensbindeln från Rob Schoofs som nyligen lämnat för Royale Union Saint-Gilloise.
Som vicekapten får han den förre Djurgården-stjärnan Kerim Mrabti.
Totalt sedan flytten till Belgien har det blivit 26 matcher för Hammar. Han har kontrakt med den belgiska klubben fram till sommaren 2028.
Den här artikeln handlar om: