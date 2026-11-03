Juventus får nya miljoner – kan satsa på värvningar i januari

Juventus aktieägare har godkänt en kapitalökning på upp till 250 miljoner euro.

Minst 100 miljoner euro väntas gå till nya investeringar.

Främst är det A-laget som ska förstärkas.

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Juventus aktieägare röstade på tisdagen igenom en kapitalökning på upp till 250 miljoner euro vid ett möte på Allianz Stadium. Enligt Gazzetta dello Sport röstade 99,9 procent av aktieägarna för förslaget.

Ungefär hälften av pengarna ska användas för att stärka klubbens ekonomi under den här och nästa säsong. Kvar blir då ungefär 100 miljoner euro till investeringar, där A-laget är prioriterat. Huvudägaren Exor, som äger 65,4 procent av klubben, har gått i god för hela kapitalökningen och har redan betalat in 60 miljoner euro i förskott.

Behovet är stort. Säsongen 2025/26 gick Juventus med 66 miljoner euro i förlust, främst eftersom laget missade Champions League.

Klubbdirektören Giovanni Carnevali lovar ”engagemang och allvar” inför januarifönstret, men påpekar att uppgörelsen med Uefa fortfarande begränsar vad klubben kan göra.

Beskedet kommer efter att Juventus vann med 2–0 mot Napoli i söndags, en seger som minskade pressen på tränaren Luciano Spalletti.