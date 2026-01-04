Mali vidare till kvartsfinal i Afcon efter dramatik

Det krävdes straffläggning för att ta fram ett nytt lag till kvartsfinal.

Mali drog det längsta strået och slog ut Tunisien i åttondelsfinalen i Afrikanska mästerskapen.



Åttondelsfinalen mellan Tunisien och Mali blev en jämn och dramatisk tillställning. Länge såg matchen ut att gå mot ett mållöst resultat, men dramatiken ökade rejält i slutminuterna.

I den 88:e minuten tog Tunisien ledningen genom Firas Chaouat, ett mål som såg ut att skicka laget vidare. Men långt in på tilläggstiden fick Mali en straff, som Lassine Sinayoko säkert satte i mål.

Efter 1–1 vid full tid följde förlängning, där inget av lagen lyckades avgöra. Matchen gick därför till straffläggning.

Där var Mali det starkare laget som vann straffdramat och tog sig vidare till kvartsfinal i Afrikanska mästerskapen.