Oppong efter ledningsmålet: ”Får lite hjälp”

Sion Oppong satte sitt andra mål den här säsongen.

Foto: Bildbyrån

Efter en jämn första halvlek mellan Brommapojkarna och KFF var det hemmalaget som hade en uddamålsledning. Efter ett fint kombinationsspel av BP hittade Oliver Berg till Sion Oppong som satte 1–0.

– En halvlek där båda lagen kontrollerar matchen ganska bra. Vi har väl kanske lite mer i början av matchen och de tar tag i matchen lite mer på slutet. Det är ett bra fotbollslag, en jämn match, säger Sion Oppong i TV4:s sändning i paus.

När Oppong avlossade skottet tog bollen på en KFF-spelare och styrdes i en båge över Samuel Brolin i mål. Oppong medger att han fick lite hjälp på traven.

– Ibland måste man ha med sig lite tur. När vi väl etablerar spelet på deras planhalva kan vi skapa någonting. Jag får lite hjälp där men man måste ha tur ibland.

