Uppgifter: Chiesa kan lämna Liverpool – flera klubbar intresserade
Federico Chiesa, 28, kan lämna England och Liverpool.
En rad Serie-A klubbar ska vara intresserade av att säkra upp italienaren, det rapporterar Nicolo Schira.
Federico Chiesa ser ut att lämna Liverpool i sommar. 28-åringens tid i klubben har inte blivit som tänkt och nu är flera Serie-A klubbar intresserade av honom.
Enligt transferexperten Nicolo Schira vill Chiesa söka sig vidare och det kan bli en flytt hem. Två klubbar i Serie A uppges visat intresse för honom.
Han har tidigare representerat Juventus och Fiorentina i Italien. Chiesa har kontrakt till 2028.
