Uppgifter: Earps återvänder till England

Målvakten Mary Earps lämnar Frankrike och återvänder hem till England.

Det rapporterar BBC-journalisten Emma Sanders.

Mary Earps ser ut att lämna Paris Saint-Germain FC för att återvända hem till England i samband med att hennes kontrakt går ut.

BBC-journalisten Emma Sanders rapporterar att hon troligt återvänder till Womens Super Leauge och London City Lionesses.

Mary Earps har representerade senast Manchester United och lämnade landslaget på grund av bråk.

I PSG står hon noterad för 12 hållna nollor på 18 matcher.