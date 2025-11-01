Mbappés galna facit – har gjort 18 mål på 14 matcher

Han är glödhet – Kylian Mbappé.

Under lördagen stod han för ett två nya mål i La Liga.

Det innebär att han nu har gjort 18 mål på 14 matcher.

Foto: Bildbyrån

Kylian Mbappés inledning på säsongen 2025/2026 går inte att beskriva som något annat än stekhet.

Under lördagen ställdes hans Real Madrid mot Valencia i La Liga – och fransmannen skulle stå i rampljuset på nytt.

I den 19:e minuten slog han in en straff som innebar 1-0. Drygt tio minuter senare hade han gjort sitt andra mål för kvällen – framspelad av Arda Güler.

Det innebär att anfallaren nu har gjort hela 18 mål på 14 tävlingsmatcher den här säsongen.

Matchen pågår, Real Madrid leder med 3-0 efter den första halvleken.