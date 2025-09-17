Mbappés galna facit – krossar (!) Ronaldos rekord

Kylian Mbappé har gjort sex mål på fem matcher.

Om Real Madrid-stjärnan håller det tempot skulle han landa på galna 76 mål denna säsong.

Foto: Alamy

Livet leker för Kylian Mbappé, 26. Den franska Real Madrid-stjärnan har inlett säsongen på bäst tänkbara sätt, och efter bara fem spelade matcher (fyra i La Liga och en i Champions League) står 26-åringen på sex gjorda mål. Det är ett målsnitt på 1,2 fullträffar per match, och fortsätter Mbappé i den takten kommer han att bli historisk.

Som mest kan Real Madrid spela 63 matcher denna säsong, 38 i La Liga, sex i spanska cupen, 17 i Champions League och två i den spanska supercupen. Med Mbappés nuvarande målsnitt skulle det ta honom till osannolika 76 gjorda mål säsongen 2025/26. Det är hela 15 mål fler än när Cristiano Ronaldo gjorde sin bästa målgivande säsong i ”Los Blancos” (61, 2014/15).

Foto: Alamy

Om Real Madrid slutar topp åtta i Champions League-spelet, och undviker playoff, skulle Kylian Mbappés målsnitt ta honom till 73 mål denna säsong, vilket även det skulle vara bäst sedan Ronaldos 14/15-säsong.