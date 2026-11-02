Njie levererar med mål och assist – igen

Alieu Njie var en av matchvinnarna när Fiorentina vann mot Sassuolo.

Svensken gjorde både mål och assist för andra raka matchen.

Formbeskedet kommer två dagar före landslagsuttagningen.

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Alieu Njie var avgörande när Fiorentina vann med 4–2 borta mot Sassuolo. Först spelade han fram till Mateo Pellegrinos kvittering till 1–1, och strax efter paus gav han Fiorentina ledningen med ett välplacerat avslut.

Njie gjorde också mål och assist i förra omgången, när Fiorentina spelade 2–2 mot Atalanta.

Formen kommer lägligt. På onsdag tar förbundskaptenen Graham Potter ut truppen till landskamperna i november. Njie har ännu inte spelat någon A-landskamp och har inte heller varit med i truppen, men han har spelat åtta matcher för U21-landslaget.