Officiellt: Thorisdottir flyttar hem – efter kaoset

Maria Thorisdottir blev i somras klar för franska klubben Marseille.

Hon lämnade klubben efter bråk på en träningsmatch.

Nu är hon klar för Brann.

Foto: Bildbyrån

Det var en turbulent första tid som backen fick i Frankrike. Hon lämnade sin nya klubb efter träningslägret i augusti där ett bråk brutit ut i en träningsmatch mot Club Esportiu Europa. Händelsen inträffade bara dagar efter att hon hade skrivit på för klubben. Efter det valde hon och Marseille att bryta kontraktet enligt La Provence.

Nu har den norska försvararen skrivit på ett kontralt med Brann som stäcker sig året ut. Thorisdottir har tidigare representerat klubbar som Manchester United, Chelsea och Brighton.