Real Madrid lämnar två nyckelspelare hemma

Real Madrid saknar två viktiga spelare mot AEK Aten.

Arda Güler och Aurélien Tchouaméni är inte med i truppen.

Varför framgår inte.

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Real Madrid möter AEK Aten i Champions League i Grekland på onsdag. När klubben presenterade truppen under tisdagen saknades både Arda Güler och Aurélien Tchouaméni.

Båda spelarna var med när Real Madrid vann mötet med 3–0 mot Racing Santander i helgen. Klubben har inte förklarat om de vilas, är skadade eller om det finns andra skäl till att de inte reser med till Grekland.

Matchen börjar klockan 18.45 på onsdag.