Santo sparkad – Scott Parker tar över West Ham

West Ham har sparkat tränaren Nuno Espírito Santo.

Enligt uppgifter är Scott Parker överens med klubben om att ta över.

Kontraktet ska skrivas på inom kort.

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West Ham åkte ur Premier League förra säsongen, och redan då ansågs Nuno Espírito Santos framtid som osäker. Portugisen fick ändå fortsätta, men efter 13 omgångar i Championship har klubben nu gett honom sparken.

”Efter en grundlig genomgång av inledningen på säsongen i EFL Championship anser styrelsen att en förändring är nödvändig för att säkerställa att klubbens mål och förväntningar uppnås”, skriver West Ham på sin hemsida.

Även assisterande tränaren Rui Pedro Silva och målvaktstränaren Rui Barbosa lämnar klubben.

Foto: Bildbyrån

Scott Parker klar

Ersättaren verkar redan vara klar. Enligt Fabrizio Romano är Scott Parker överens med West Ham om alla villkor, och kontraktet väntas skrivas på inom kort. Parker fick sparken från Burnley efter att laget åkte ur Premier League förra säsongen.

Tills vidare leds laget av klubbikonen Mark Noble, som har spelat 550 matcher för West Ham, tillsammans med Steve Potts och Gerard Prenderville.

West Ham var en av favoriterna inför säsongen, men ligger åtta i Championship. På onsdag spelar laget borta mot Cardiff.