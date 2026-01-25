Sergio Peña avstängd – utreds för disciplinbrott

Den tidigare MFF-spelaren Sergio Peña har tillsammans med två lagkamrater stängts av på obestämd tid från Alianza Lima.

Klubben bekräftar att beslutet rör ett allvarligt disciplinärende som nu utreds.

– Det är ett disciplinbrott, och det är därför vi agerar, säger sportchefen Franco Navarro i radioprogrammet Vamos al VAR på RPP.

Foto: Bildbyrån



Den peruanska storklubben Alianza Lima har valt att tillfälligt separera den tidigare MFF-spelaren Sergio Peña, Carlos Zambrano och Miguel Trauco från A-laget efter uppgifter om allvarliga disciplinära överträdelser.



Beslutet bekräftades av sportchefen Franco Navarro i radioprogrammet Vamos al VAR på RPP.

Sportchefen Franco Navarro berättade i radioprogrammet att händelsen kom som en total överraskning för klubben.

– Vi hade spelat sent mot Colo Colo och reste tidigt till flygplatsen. Allt var normalt. Men på torsdagsmorgonen, på väg till träningen, dök dessa uppgifter upp och försatte oss i en väldigt svår situation, säger Navarro.

Efter interna möten mellan klubbledning, sportavdelning, juridisk expertis och huvudtränaren Pablo Guede fattades beslutet att stänga av spelarna på obestämd tid medan en utredning pågår.

Navarro ville inte gå in på detaljer kring händelsen, men bekräftade vad som ligger till grund för sanktionen.

– Det som är fastställt är att obehöriga personer togs in på anläggningen. Det är ett disciplinbrott, och det är därför vi agerar, säger han.

Under sin tid i Sverige spelade Peña 78 allsvenska matcher för Malmö FF.