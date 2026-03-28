Svensk succé – när Arsenal krossade Spurs

Arsenal vann Londonderbyt mot Tottenham Hotspur med 5–2.

Stina Blackstenius gjorde mål och Smilla Holmberg assist.

Under lördagen drabbade Arsenal och Tottenham Hotspur samman i ett Londonderby i Women’s Super League. I ”Gunners” startade Smilla Holmberg och för Spurs fanns svensktrion Hanna Wijk, Amanda Nildén och Matilda Vinberg från start.

Den första halvlekens förgrundsfigur hette Alessia Russo. Arsenal-stjärnan gjorde ett hattrick inom loppet av 27 minuter. Spurs reducerade till 2–1 efter ett självmål.

I den andra akten byttes Stina Blackstenius in för Arsenal samtidigt som hemmalaget utökade till 4–1 då Smilla Holmberg spelat fram Caitlin Foord.

Med 12 minuter kvar reducerade Spurs på nytt men det skulle bli en röd seger i London när Blackstenius satte spiken i kistan. Matchen slutade 5–2 till Arsenal.

”Gunners” ligger tvåa i WSL meda Spurs är femma.