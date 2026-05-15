Mästarna ställs mot Häcken på nytt: ”Det fan tredje gången gillt”

STOCKHOLM. Hammarby står återigen inför en titelmatch där BK Häcken står för motståndet.

Säsongen tredje final mot Göteborgslaget hoppas Stina Lennartsson slutar med en seger.

– Nu är det fan tredje gången gillt. Nu ska vi ha dem, säger Lennartsson till FotbollDirekt.

Hammarby ska återigen ställas mot BK Häcken i en final. Denna gången är det final i svenska cupen som gäller, där Hammarby går in som regerande mästare.

Inför avgörandet har Hammarby fått bästa möjliga uppladdning efter tisdagens derbyseger mot Djurgården.

– Jätteviktigt såklart att få en bra känsla och bra vinst här idag och sen blir det en helt annan stämning och komma till träning på torsdag och fokusera mot Häcken. Det gör jättemycket såklart, sa Stina Lennartsson till FotbollDirekt efter derbyt.

Morgondagens final blir den tredje finalen mot BK Häcken på bara några veckor. Lagen möttes i finalen av Europa Cup som spelades i dubbelmöten där BK Häcken vann båda finalerna och kan titulera sig Europa-mästare och skriva in sig i historieböckerna.

Nu, tredje gången gillt, vill Stina Lennartsson ge igen.

– Nu är det fan tredje gången gillt. Nu ska vi ha dem. Jag vill inget hellre än att vinna.

Hammarby är regerande mästare i svenska cupen efter fjolårets seger mot IFK Norrköping. Då fick Lennartsson uppleva sitt första guld i Hammarby och den speciella känslan när pokalen är säkrad.

– Nej men det finns ju inget bättre. Som förra året, man bara njuter när det kommer flera tusentals och bara stormar planen. Det finns inget bättre, det är ju därför man vill spela i Bajen, avslutar Lennartsson.