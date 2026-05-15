TV: Aston Villa krossade Liverpool

Aston Villa tog emot Liverpool under fredagskvällen.

Då kunde hemmalaget krossa Liverpool och säkra Champions League-spel.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isaks Liverpool möter Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa i Premier League under fredagskvällen.

Isak missade nyligen bortamötet med Manchester United på grund av en skada, men var senast tillbaka mot Chelsea. I kväll var Isak åter utanför Liverpools matchtrupp.

Nilsson Lindelöf startade i sin tur åter som central mittfältare för Villa.

I första halvlek kunde hemmalaget ta ledningen precis innan halvtidsvilan genom Morgan Rogers.

I andra kom Liverpool tillbaka och visade sin kvalitet. Virgil van Dijk kvitterade i 52:a minuten till 1-1. Liverpool var nära att ta ledningen med bollen gick i stolpen. I stället kunde Aston Villa ta ledningen igen när Ollie Watkins fick in bollen i mål i den 57:e minuten.

Watkins var dock inte nöjd, tre minuter senare fick han titulera sig tvåmålskytt när han utökade till 3–1.

I slutet av matchen kunde John McGinn utöka till 4-1 och sedan kunde van Dijk snygga till siffrorna för bortalaget. Matchen slutade 4–2 och i och med kvällens seger är Aston Villa klara för League-spel nästa säsong.

***

Startelvor:

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Tielemans, Nilsson Lindelöf – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins

Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Jones, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.

