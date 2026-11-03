Tenerife-spelaren Jesús de Miguel har avlidit

CD Tenerifes anfallare Jesús de Miguel har gått bort.

Han drabbades av hjärtstillestånd efter en kollision under en match på måndagen.

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Jesús de Miguel skadades i matchen mellan CD Tenerife och FC Andorra i spanska andradivisionen, när han i en duell träffades i bröstet av Andorras målvakt. Han blev liggande på planen, och enligt bland andra Marca och AS drabbades han av hjärtstillestånd.

Sjukvårdspersonal gav honom livräddande vård på planen innan han fördes till sjukhus i ambulans. På tisdagen meddelade klubben att han har avlidit.

”Med stor sorg, med en klump i halsen och utan att kunna tro att detta är sant, meddelar CD Tenerife det tragiska beskedet att Jesús de Miguel Alameda har gått bort i dag”, skriver klubben.

”Det finns inga ord som kan trösta. Ingenting kan lindra denna överväldigande sorg. Vi står vid hans förkrossade familjs sida, vid hans närståendes sida och vid hela Tenerife, som i dag sörjer detta grymma och tragiska slut.”

Jesús de Miguel blev 30 år.