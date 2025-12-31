Uppgifter: Mbappé skadad – borta i minst tre veckor

Kylian Mbappé är skadad.

Det rör sig om en ledbandsskada i knät.

Det rapporterar franska L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid kan bli utan sin stjärna Kylian Mbappé en tid framöver. Enligt den franska tidningen L’Equipe har fransmannen genomgått en magnetröntgen och det visar sig att han har en skada i knät.

Det rör sig inte om en korsbandsskada men han uppges ha skador i ledbandet. Tidningen uppger att skadan kan hålla honom borta från spel i minst tre veckor. Det innebär att han skulle missa supercupen i början av januari.

Även fast skadan inte är allvarlig har den väckt oro i Real Madrid, skriver L’Equipe.

Kylian Mbappé har hittills gjort 29 mål på 24 tävlingsmatcher den här säsongen.