Uppgifter: Napoli petar Lukaku resten av säsongen

Romelu Lukaku befinner sig i en konflikt med Napoli.

Nu skriver La Repubblica att anfallaren inte kommer att spela några fler matcher för Serie A-klubben denna säsong.

Det var under den föregående landslagssamlingen som Romelu Lukaku lämnade återbud till det belgiska landslaget. Däremot valde anfallaren att inte återvända till sitt klubblag Napoli utan istället återhämta sig hemma i Belgien.

Med anledning av detta, samt den skadesituation som belgaren dras med, ser det inte ut att bli något mer spel för honom i Serie A denna säsong.

Enligt La Repubblica har Napoli inga planer på att använda sig av Lukaku något mer under återstoden av säsongen. Just nu hade det ändå blivit svårt att spela anfallaren, då han fortsatt är kvar på belgisk mark.

Skulle han återvända till Italien, vilket han rapporteras göra nästa vecka, kommer Napoli att placera honom vid sidan av planen. Neapel-klubben har sex matcher kvar att spela i Serie A, där man nu befinner sig på en andraplats med nio poäng upp till Inter.

Romelu Lukaku har spelat för Napoli sedan 2024 och har kontrakt fram till sommaren 2027.