Beskedet: Gyökeres har anslutit till landslaget

Viktor Gyökeres spelade inte träningslandskampen mot Norge.

Under onsdagen står det klart att forwardsstjärnan har anslutit till truppen.

Det meddelar landslagets presschef Petra Thorén under onsdagen.

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Viktor Gyökeres har haft en succéartad säsong. Sedan flytten till Arsenal har han vunnit Premier League och tagit sig till final i Champions League.

Samtidigt som Gyökeres har haft fullt upp med CL-finalen har det svenska landslaget samlats för att göra sig redo inför sommarens VM. Därför saknades Arsenal-forwarden i Blågults träningslandskamp mot Norge i måndags.

På torsdagen ställs Sverige mot Grekland hemma på Strawberry Arena. Det är det sista genrepet innan mästerskapet drar i gång.

Nu meddelar herrlandslagets presschef Petra Thorén att Gyökeres har anslutit till truppen. Han kommer att delta på onsdagens träning.

Matchen mellan Sverige och Grekland startar klockan 19.00.

Blågult spelar sin VM-premiär den 15 juni mot Tunisien.