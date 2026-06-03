Uppgifter: Flera storklubbar visar intresse för Öis-stjärnan

Michael Parker anslöt till Örgryte IS inför säsongen.

Nu uppvaktas engelsmannen av klubbar som Newcastle United, Sunderland, FC Köpenhamn och Sporting, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS har haft en tuff vår som allsvenska nykomlingar. Efter tio omgångar ligger Öis på jumboplats och har skrapat ihop sex poäng.

Trots den tuffa starten har nyförvärvet Michael Parker utmärkt sig. Enligt transferjournalisten Rudy Galetti har den 21-årige engelsmannen gjort så pass bra ifrån sig att flera storklubbar i Europa visar intresse.

Galetti uppger att Sunderland, Newcastle, Brentford, FC Köpenhamn, Eintracht Frankfurt, Sturm Graz, Sporting och RB Salzburg följer Parker.

Bud på mellan tre och fem miljoner euro, eller 32-54 miljoner kronor kan inkomma till Öis i sommar, enligt Galetti.

Parker anslöt till Öis inför säsongen och har tidigare spelat för klubbar som Hereford, West Brom och Shrewsbury. Avtalet med Göteborgsklubben sträcker sig till och med 2028.