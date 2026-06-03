Linnér besöker Falkenberg: ”Ska lära känna varandra”
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Oscar Linnér står just nu utan klubb.
Nu kommer han att besöka Falkenbergs FF.
– Han är här för att vi ska lära känna varandra, säger sportchefen Andreas Jankevics till HN.
Det var i förra veckan som Halmstads BK:s nya tränare Stuart Baxter berättade att AIK:s guldmålvakt från 2018, Oscar Linnér, kommer att provträna med klubben efter sommaruppehållet.
Nu meddelar Hallands Nyheter att 29-åringen även kommer att bekanta sig med Falkenbergs FF – som för närvarande ligger tvåa i superettan.
– Han är här för att vi ska lära känna varandra, säger sportchefen Andreas Jankevics till tidningen.
I Falkenberg brottas man just nu med en suboptimal målvaktssits då Gustav Lillienberg dras med en skada och andrakeepern Anton Andersson tvingades till ett tidigt byte i helgens match mot Oddevold. Det ledde i sin tur till att målvaktstränaren Abbas Hassan, 41, fick dra på sig handskarna och göra comeback.
Enligt HN väntas Anton Andersson vara tillbaka i spel om en till fyra veckor.
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