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Foto: Bildbyrån

Linnér besöker Falkenberg: ”Ska lära känna varandra”

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Tor Sundberg
Webbredaktör
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Oscar Linnér står just nu utan klubb.
Nu kommer han att besöka Falkenbergs FF.
– Han är här för att vi ska lära känna varandra, säger sportchefen Andreas Jankevics till HN.

Foto: Bildbyrån

Det var i förra veckan som Halmstads BK:s nya tränare Stuart Baxter berättade att AIK:s guldmålvakt från 2018, Oscar Linnér, kommer att provträna med klubben efter sommaruppehållet.

Nu meddelar Hallands Nyheter att 29-åringen även kommer att bekanta sig med Falkenbergs FF – som för närvarande ligger tvåa i superettan.

– Han är här för att vi ska lära känna varandra, säger sportchefen Andreas Jankevics till tidningen.

I Falkenberg brottas man just nu med en suboptimal målvaktssits då Gustav Lillienberg dras med en skada och andrakeepern Anton Andersson tvingades till ett tidigt byte i helgens match mot Oddevold. Det ledde i sin tur till att målvaktstränaren Abbas Hassan, 41, fick dra på sig handskarna och göra comeback.

Enligt HN väntas Anton Andersson vara tillbaka i spel om en till fyra veckor.

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