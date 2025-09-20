1–0-seger för Örgryte mot Helsingborg – Anton Andreasson matchhjälte

Seger för Örgryte med 1–0 mot Helsingborg

Örgrytes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Andreasson matchvinnare för Örgryte

Örgryte vann bortamatchen mot Helsingborg i Superettan med 1–0. Anton Andreasson gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Resultatet innebär nionde matchen i rad utan förlust för Örgryte.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Örgryte, som nu har sex raka segrar.

Helsingborg–Örgryte – mål för mål

Det här var Helsingborgs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örgrytes sjätte uddamålsseger.

Resultatet innebär att Helsingborg ligger kvar på elfte plats och Örgryte toppar tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Helsingborgs IF vunnit.

I nästa match möter Helsingborg Sandvikens IF borta och Örgryte möter Trelleborg borta. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.

Helsingborg–Örgryte 0–1 (0–1)

Superettan, Olympia

Mål: 0–1 (37) Anton Andreasson (Isak Dahlqvist).

Varningar, Helsingborg: Lukas Kjellnäs.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Helsingborg: 0-2-3

Örgryte: 4-1-0

Nästa match:

Helsingborg: Sandvikens IF, borta, 25 september

Örgryte: Trelleborgs FF, borta, 25 september