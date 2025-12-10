1–1 när Derby County och Millwall delade på poängen

Oavgjort i mötet mellan Derby County och Millwall

Självmål kvitterade i 88:e minuten

Sheffield Wednesday nästa motstånd för Derby County

Det blev en poäng var när Derby County och Millwall spelade oavgjort i mötet i Championship på Pride Park Stadium på onsdagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Derby County–Millwall – mål för mål

Efter 81 minuters spel gjorde Millwall 0–1.

Derby County kvitterade till 1–1 i 88:e minuten.

Lagen möts på nytt den 10 mars.

Derby County tar sig an Sheffield Wednesday i nästa match borta måndag 15 december 21.00. Millwall möter Hull hemma lördag 13 december 16.00.

Derby County–Millwall 1–1 (0–0)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (81) Självmål, 1–1 (88) Självmål.

Varningar, Derby County: Callum Elder, Liam Thompson. Millwall: Danny McNamara, Macaulay Langstaff, Femi Azeez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-1-3

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Derby County: Sheffield Wednesday, borta, 15 december 21.00

Millwall: Hull City AFC, hemma, 13 december 16.00