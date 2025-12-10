1–1 när Derby County och Millwall delade på poängen
- Oavgjort i mötet mellan Derby County och Millwall
- Självmål kvitterade i 88:e minuten
- Sheffield Wednesday nästa motstånd för Derby County
Det blev en poäng var när Derby County och Millwall spelade oavgjort i mötet i Championship på Pride Park Stadium på onsdagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Derby County–Millwall – mål för mål
Efter 81 minuters spel gjorde Millwall 0–1.
Derby County kvitterade till 1–1 i 88:e minuten.
Lagen möts på nytt den 10 mars.
Derby County tar sig an Sheffield Wednesday i nästa match borta måndag 15 december 21.00. Millwall möter Hull hemma lördag 13 december 16.00.
Derby County–Millwall 1–1 (0–0)
Championship, Pride Park Stadium
Mål: 0–1 (81) Självmål, 1–1 (88) Självmål.
Varningar, Derby County: Callum Elder, Liam Thompson. Millwall: Danny McNamara, Macaulay Langstaff, Femi Azeez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Derby County: 1-1-3
Millwall: 3-1-1
Nästa match:
Derby County: Sheffield Wednesday, borta, 15 december 21.00
Millwall: Hull City AFC, hemma, 13 december 16.00
