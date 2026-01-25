Crystal Palaces tunga svit fortsätter – 1–3 mot Chelsea

Chelsea segrade – 3–1 mot Crystal Palace

Matchen på Selhurst Park blev den åttonde raka utan seger för Crystal Palace när laget mötte Chelsea på hemmaplan i Premier League. Slutresultatet blev 1–3 (0–1).

Estevao gjorde 1–0 till Chelsea i 34:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Joao Pedro Chelseas ledning. Enzo Fernandez fick utdelning på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Chelsea. Reduceringen till 1–3 kom med två minuter kvar att spela när Chris Richards slog till och gjorde mål för Crystal Palace. Fler mål än så blev det inte för Crystal Palace.

Chelsea ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Crystal Palace är på 15:e plats. Noteras kan att Crystal Palace sedan den 26 december har tappat sju placeringar i tabellen.

Söndag 1 februari 15.00 spelar Crystal Palace borta mot Nottingham Forest. Chelsea möter West Ham hemma på Stamford Bridge lördag 31 januari 18.30.

Crystal Palace–Chelsea 1–3 (0–1)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 0–1 (34) Estevao, 0–2 (50) Joao Pedro, 0–3 (64) Enzo Fernandez, 1–3 (88) Chris Richards.

Varningar, Crystal Palace: Jefferson Lerma, Adam Wharton, Jaydee Canvot. Chelsea: Moises Caicedo, Andrey Santos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 0-2-3

Chelsea: 2-2-1

Nästa match:

Crystal Palace: Nottingham Forest FC, borta, 1 februari 15.00

Chelsea: West Ham Utd, hemma, 31 januari 18.30