Dunne och Morgan klev fram hemma mot Birmingham

Queens Park Rangers vann en målmässigt hemma mot Birmingham i Championship på tisdagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Segermålet för Queens Park Rangers stod Kieran Morgan för på övertid.

Segern var Queens Park Rangers fjärde på de senaste fem matcherna.

Jimmy Dunne gav Queens Park Rangers ledningen i slutminuterna av första halvlek.

Kvitteringen kom på stopptid när Patrick Roberts slog till och gjorde mål för Birmingham.

Det matchavgörande målet för Queens Park Rangers kom direkt därefter när Kieran Morgan på tilläggstid gjorde 2–1.

Queens Park Rangers ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Birmingham ligger på tionde plats. Så sent som den 21 november låg Queens Park Rangers på 17:e plats i tabellen.

Den 10 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Middlesbrough. Lagen möts lördag 13 december 16.00 på Riverside.

Championship

Mål: 1–0 (40) Jimmy Dunne, 1–1 (90) Patrick Roberts, 2–1 (90) Kieran Morgan.

Varningar, Birmingham: Seung Ho Paik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 4-0-1

Birmingham: 2-1-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Middlesbrough FC, borta, 13 december 16.00