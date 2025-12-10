Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Ajax

Ajax-seger med 4–2 mot Qarabag

Oscar Gloukh gjorde två mål för Ajax

Anton Gaaei avgjorde för Ajax

Matchen mellan Qarabag och Ajax på Tofik Bakhramov slutade 2–4 (1–1). Ett skönt trendbrott för Ajax. Laget hade före onsdagens bortamatch fem förluster i rad i Champions League.

Oscar Gloukh med två mål för Ajax

Qarabag startade matchen bäst och tog ledningen när Camilo Duran gjorde målet redan i tionde minuten.

I 39:e minuten kvitterade Ajax genom Kasper Dolberg.

Direkt efter pausen ökade Matheus Silva Qarabags ledning.

Oscar Gloukh kvitterade för Ajax i 79:e minuten.

Anton Gaaei såg till att Ajax tog ledningen med sju minuter kvar att spela.

Bara sju minuter senare var det Oscar Gloukh som såg till att laget ökade ledningen till 2–4. Därmed hade Ajax vänt matchen.

Qarabag ligger på 22:a plats i tabellen efter matchen medan Ajax ligger på 34:e plats.

Qarabag tar sig an Eintracht Frankfurt i nästa match hemma onsdag 21 januari 18.45. Ajax möter Villarreal borta tisdag 20 januari 21.00.

Qarabag–Ajax 2–4 (1–1)

Champions League, Tofik Bakhramov

Mål: 1–0 (10) Camilo Duran, 1–1 (39) Kasper Dolberg, 2–1 (47) Matheus Silva, 2–2 (79) Oscar Gloukh, 2–3 (83) Anton Gaaei, 2–4 (90) Oscar Gloukh.

Varningar, Ajax: Youri Baas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Qarabag: 1-1-3

Ajax: 1-0-4

Nästa match:

Qarabag: Eintracht Frankfurt, hemma, 21 januari 18.45

Ajax: Villarreal CF, borta, 20 januari 21.00