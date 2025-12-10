En poäng för Bristol C hemma mot Leicester

2–2 mellan Bristol C och Leicester

Emil Riis kvitterade i 83:e minuten

Coventry nästa motstånd för Bristol C

Bristol C låg under med 2–0 mot Leicester efter första halvlek på hemmaplan i Championship. I andra halvlek jobbade sig Bristol C in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Bristol C–Leicester – mål för mål

Gästerna Leicester tog en tidig ledning när Jordan Ayew gjorde målet på straff redan i 17:e minuten.

Bobby De cordova-Reid stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken på passning från Issahaku Fatawu.

Direkt efter pausen nätade Mark Sykes och reducerade åt Bristol C.

Emil Riis såg med sju minuter kvar att spela till att Bristol C kvitterade. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Bristol C har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–10 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på King Power Stadium den 10 mars.

Nästa motstånd för Bristol C är Coventry. Leicester tar sig an Ipswich hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 december 16.00.

Bristol C–Leicester 2–2 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (17) Jordan Ayew, 0–2 (45) Bobby De cordova-Reid (Issahaku Fatawu), 1–2 (46) Mark Sykes, 2–2 (83) Emil Riis.

Varningar, Bristol C: Cameron Pring, Scott Twine. Leicester: Issahaku Fatawu, Ben Nelson, Jakub Stolarczyk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Leicester: 2-1-2

Nästa match:

Bristol C: Coventry City FC, borta, 13 december 16.00

Leicester: Ipswich Town FC, hemma, 13 december 16.00