Espanyols starka svit mot Rayo Vallecano fortsätter

Espanyol vann med 1–0 mot Rayo Vallecano

Roberto Fernandez matchvinnare för Espanyol

Tredje raka segern för Espanyol

Espanyol fortsätter att ha det lätt mot Rayo Vallecano i La Liga. På söndagen vann Espanyol på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) hemma. Det var Espanyols fjärde raka seger mot Rayo Vallecano.

Roberto Fernandez stod för Espanyols avgörande mål efter 39 minuter.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Espanyols målvakter höll nollan.

Getafe nästa för Espanyol

Espanyol har tre segrar och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rayo Vallecano har tre oavgjorda och två förluster och 1–6 i målskillnad. Det här var Espanyols sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rayo Vallecanos fjärde uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 22 april.

Espanyol tar sig an Getafe i nästa match borta lördag 13 december 21.00. Rayo Vallecano möter Real Betis hemma måndag 15 december 21.00.

Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (39) Roberto Fernandez.

Varningar, Espanyol: Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan. Rayo Vallecano: Ivan Balliu, Oscar Valentin, Pep Chavarria, Augusto Batalla, Unai Lopez, Nobel Mendy, Gerard Gumbau.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 3-0-2

Rayo Vallecano: 0-3-2

Nästa match:

Espanyol: Getafe, borta, 13 december

Rayo Vallecano: Real Betis, hemma, 15 december