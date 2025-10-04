FC Trollhättan avgjorde i första halvlek mot Ängelholm

Seger för FC Trollhättan med 2–1 mot Ängelholm

Emilio Reljanovic matchvinnare för FC Trollhättan

Andra raka segern för FC Trollhättan

Lördagens matchen mellan Ängelholm och FC Trollhättan i Ettan södra herr avgjordes redan i första halvleken. Bortalaget FC Trollhättan ledde med 2–1 i paus och resultatet stod sig matchen ut.

Ängelholm–FC Trollhättan – mål för mål

Nils Svensson gav gästande FC Trollhättan ledningen efter en knapp halvtimme.

Laget gjorde 0–2 i 34:e minuten när Emilio Reljanovic hittade rätt.

Bara fyra minuter senare var det Tim Amilon Persson som såg till att Ängelholm reducerade till 1–2. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för FC Trollhättan med 2–1.

Det här var Ängelholms sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även FC Trollhättans tredje uddamålsseger.

FC Trollhättan ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Ängelholm är på nionde plats.

Ängelholm tar sig an Ariana i nästa match borta fredag 10 oktober 19.00. FC Trollhättan möter Torslanda hemma lördag 11 oktober 16.00.

Ängelholm–FC Trollhättan 1–2 (1–2)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 0–1 (29) Nils Svensson, 0–2 (34) Emilio Reljanovic, 1–2 (38) Tim Amilon Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 1-2-2

FC Trollhättan: 3-0-2

Nästa match:

Ängelholm: Ariana FC, borta, 10 oktober

FC Trollhättan: Torslanda IK, hemma, 11 oktober