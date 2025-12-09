Folarin Balogun målskytt när Monaco sänkte Galatasaray
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Monaco-seger med 1–0 mot Galatasaray
- Folarin Balogun avgjorde för Monaco
- Andra förlusten i rad för Galatasaray
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Monaco vann med 1–0 (0–0) hemma mot Galatasaray i Champions League.
Real Madrid nästa för Monaco
Monaco har två segrar och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Galatasaray har tre vinster och två förluster och 7–3 i målskillnad.
Det här betyder att Monaco nu ligger på 18:e plats i tabellen och Galatasaray är på 17:e plats.
Nästa motstånd för Monaco är Real Madrid. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Santiago Bernabeu.
Monaco–Galatasaray 1–0 (0–0)
Champions League, Stade Louis II
Mål: 1–0 (68) Folarin Balogun.
Varningar, Galatasaray: Abdulkerim Bardakci, Baris Yilmaz, Davinson Sanchez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Monaco: 2-3-0
Galatasaray: 3-0-2
Nästa match:
Monaco: Real Madrid, borta, 20 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: