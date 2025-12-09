Folarin Balogun målskytt när Monaco sänkte Galatasaray

Monaco-seger med 1–0 mot Galatasaray

Folarin Balogun avgjorde för Monaco

Andra förlusten i rad för Galatasaray

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Monaco vann med 1–0 (0–0) hemma mot Galatasaray i Champions League.

Real Madrid nästa för Monaco

Monaco har två segrar och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Galatasaray har tre vinster och två förluster och 7–3 i målskillnad.

Det här betyder att Monaco nu ligger på 18:e plats i tabellen och Galatasaray är på 17:e plats.

Nästa motstånd för Monaco är Real Madrid. Lagen möts tisdag 20 januari 21.00 på Santiago Bernabeu.

Monaco–Galatasaray 1–0 (0–0)

Champions League, Stade Louis II

Mål: 1–0 (68) Folarin Balogun.

Varningar, Galatasaray: Abdulkerim Bardakci, Baris Yilmaz, Davinson Sanchez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-3-0

Galatasaray: 3-0-2

Nästa match:

Monaco: Real Madrid, borta, 20 januari 21.00