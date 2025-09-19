Förlust mot Porto för Rio Ave

Porto vann med 3–0 mot Rio Ave

Portos sjätte seger på de senaste sex matcherna

Pablo Rosario matchvinnare för Porto

Rio Ave fick se sig slaget i mötet med Porto på hemmaplan i Primeira Liga herr, med 0–3 (0–2).

Arouca nästa för Porto

Gästande Porto startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Pablo Rosario till.

Porto ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Samuel Aghehowa framspelad av Gabriel Veiga, i 13:e minuten. Porto gjorde också 0–3 genom Gabriel Veiga i 52:a minuten.

Rio Aves nya tabellposition är 16:e plats medan Porto leder serien.

Lagen möts på nytt den 22 februari.

Nästa motstånd för Rio Ave är Benfica. Lagen möts tisdag 23 september 21.15 på Estádio da Luz.

Rio Ave–Porto 0–3 (0–2)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 0–1 (4) Pablo Rosario, 0–2 (13) Samuel Aghehowa (Gabriel Veiga), 0–3 (52) Gabriel Veiga.

Varningar, Rio Ave: Andre Luiz, Jakub Brabec. Porto: Pablo Rosario.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 0-3-2

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Rio Ave: SL Benfica, borta, 23 september