Formstarka Arsenal vann mot Club Brügge

Arsenal-seger med 3–0 mot Club Brügge

Arsenals sjätte seger på de senaste sex matcherna

Noni Madueke med två mål för Arsenal

Arsenal är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Club Brügge borta på onsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 0–3 (0–1) innebär att Arsenal nu har sex segrar i följd i Champions League och är fortfarande obesegrat i år.

Det här var femte gången den här säsongen som Arsenals målvakter höll nollan.

Arsenals Noni Madueke tvåmålsskytt

Arsenal tog ledningen i 25:e minuten genom Noni Madueke.

Direkt efter pausen ökade Noni Madueke Arsenals ledning.

Gabriel Martinelli gjorde också 0–3 i 56:e minuten.

Club Brügge tar sig an Kairat i nästa match borta tisdag 20 januari 16.30. Arsenal möter samma dag 21.00 Inter borta.

Club Brügge–Arsenal 0–3 (0–1)

Champions League

Mål: 0–1 (25) Noni Madueke, 0–2 (47) Noni Madueke, 0–3 (56) Gabriel Martinelli.

Varningar, Arsenal: Ben White, Christian Norgaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Club Brügge: 0-1-4

Arsenal: 5-0-0

Nästa match:

Club Brügge: FK Kairat Almaty, borta, 20 januari 16.30

Arsenal: Inter, borta, 20 januari 21.00