Graham Burke målskytt när Shamrock Rovers förlorade

Breidablik vann med 3–1 mot Shamrock Rovers

Oli Omarsson avgjorde för Breidablik

Shamrock Rovers andra raka förlust

Shamrock Rovers förlorade på bortaplan i Conference League herr mot Breidablik, med 1–3 (1–1).

Breidablik–Shamrock Rovers – mål för mål

Shamrock Rovers tog ledningen i 32:a minuten genom Graham Burke.

1–1 kom i 35:e minuten när Viktor Örn Margeirsson fick träff.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Oli Omarsson gav Breidablik ledningen.

3–1-målet kom på övertid när Kristinn Jonsson slog till och gjorde mål. Därmed hade Breidablik vänt matchen.

Breidablik har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Shamrock Rovers har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.

Shamrock Rovers har startat svagt och har bara en poäng efter fem spelade matcher. Breidablik tog nu sin första seger.

Motståndare i sista omgången för Shamrock Rovers är Hamrun. Lagen möts torsdag 18 december 21.00.

Breidablik–Shamrock Rovers 3–1 (1–1)

Conference League herr

Mål: 0–1 (32) Graham Burke, 1–1 (35) Viktor Örn Margeirsson, 2–1 (74) Oli Omarsson, 3–1 (90) Kristinn Jonsson.

Varningar, Breidablik: Arnor Jonsson, Agust Orri Thorsteinsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Breidablik: 1-2-2

Shamrock Rovers: 0-1-4

Nästa match:

Shamrock Rovers: Hamrun, hemma, 18 december 21.00