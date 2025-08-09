Hattrick av Florence Onyinye Okoli när Värnamo slog Älmhult

Seger för Värnamo med 4–2 mot Älmhult

Florence Onyinye Okoli stod för ett hattrick när Värnamo besegrade Älmhult på hemmaplan i division 1 södra dam med 4–2 (1–1). Matilda Nivard gjorde också ett mål för segrarna, målen för Älmhult gjordes av Hanna Persson och Johanna Ribacke.

Segern var Värnamos fjärde på de senaste fem matcherna.

För Värnamo gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen, medan Älmhult är på tionde plats.

Värnamo tar sig an Eskilsminne i nästa match borta söndag 17 augusti 13.00. Älmhult möter samma dag 16.00 Halmstad hemma.