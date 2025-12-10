Hull tog hemmaseger mot Wrexham

Hull vann med 2–0 mot Wrexham

Kyle Joseph avgjorde för Hull

Hulls nionde seger

Hull tog greppet om hemmamatchen mot Wrexham redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och onsdagens match i Championship slutade 2–0.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Hulls målvakter höll nollan.

Hull–Wrexham – mål för mål

Kyle Joseph öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Hull en tidig ledning.

I 67:e minuten slog Oli McBurnie till och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Hull har två segrar och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

Det här betyder att Hull nu ligger på sjätte plats i tabellen och Wrexham är på 14:e plats. Ett fint lyft för Hull som låg på tolfte plats så sent som den 9 december.

Säsongens första möte lagen emellan vann Wrexham AFC med 8–6 efter straffläggning.

Nästa motstånd för Hull är Millwall. Lagen möts lördag 13 december 16.00.

Hull–Wrexham 2–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (10) Kyle Joseph, 2–0 (67) Oli McBurnie.

Varningar, Wrexham: George Dobson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-0-3

Wrexham: 1-3-1

Nästa match:

Hull: Millwall FC, borta, 13 december 16.00