Hull tog hemmaseger mot Wrexham
- Hull vann med 2–0 mot Wrexham
- Kyle Joseph avgjorde för Hull
- Hulls nionde seger
Hull tog greppet om hemmamatchen mot Wrexham redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och onsdagens match i Championship slutade 2–0.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Hulls målvakter höll nollan.
Hull–Wrexham – mål för mål
Kyle Joseph öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Hull en tidig ledning.
I 67:e minuten slog Oli McBurnie till och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.
Hull har två segrar och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.
Det här betyder att Hull nu ligger på sjätte plats i tabellen och Wrexham är på 14:e plats. Ett fint lyft för Hull som låg på tolfte plats så sent som den 9 december.
Säsongens första möte lagen emellan vann Wrexham AFC med 8–6 efter straffläggning.
Nästa motstånd för Hull är Millwall. Lagen möts lördag 13 december 16.00.
Hull–Wrexham 2–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (10) Kyle Joseph, 2–0 (67) Oli McBurnie.
Varningar, Wrexham: George Dobson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 2-0-3
Wrexham: 1-3-1
Nästa match:
Hull: Millwall FC, borta, 13 december 16.00
