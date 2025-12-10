Juventus avgjorde mot Pafos efter paus
- Juventus vann med 2–0 mot Pafos
- Weston McKennie avgjorde för Juventus
- Andra raka segern för Juventus
Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Juventus som avgjorde matchen mot Pafos. Onsdagens match i Champions League slutade 2–0.
Benfica nästa för Juventus
Efter en mållös första halvlek gjorde Weston McKennie 1–0 till Juventus i den 67:e minuten framspelad av Andrea Cambiaso.
I 73:e minuten ökade Jonathan David ledningen framspelad av Kenan Yildiz. 2–0-målet blev matchens sista.
Juventus har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pafos har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad.
I nästa match möter Juventus Benfica hemma och Pafos möter Chelsea borta. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 21.00.
Juventus–Pafos 2–0 (0–0)
Champions League, Allianz Stadium
Mål: 1–0 (67) Weston McKennie (Andrea Cambiaso), 2–0 (73) Jonathan David (Kenan Yildiz).
Varningar, Juventus: Manuel Locatelli. Pafos: Ivan Sunjic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 2-2-1
Pafos: 1-2-2
Nästa match:
Juventus: SL Benfica, hemma, 21 januari 21.00
Pafos: Chelsea FC, borta, 21 januari 21.00
