Juventus avgjorde mot Pafos efter paus

Juventus vann med 2–0 mot Pafos

Weston McKennie avgjorde för Juventus

Andra raka segern för Juventus

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Juventus som avgjorde matchen mot Pafos. Onsdagens match i Champions League slutade 2–0.

Benfica nästa för Juventus

Efter en mållös första halvlek gjorde Weston McKennie 1–0 till Juventus i den 67:e minuten framspelad av Andrea Cambiaso.

I 73:e minuten ökade Jonathan David ledningen framspelad av Kenan Yildiz. 2–0-målet blev matchens sista.

Juventus har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pafos har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad.

I nästa match möter Juventus Benfica hemma och Pafos möter Chelsea borta. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 21.00.

Juventus–Pafos 2–0 (0–0)

Champions League, Allianz Stadium

Mål: 1–0 (67) Weston McKennie (Andrea Cambiaso), 2–0 (73) Jonathan David (Kenan Yildiz).

Varningar, Juventus: Manuel Locatelli. Pafos: Ivan Sunjic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 2-2-1

Pafos: 1-2-2

Nästa match:

Juventus: SL Benfica, hemma, 21 januari 21.00

Pafos: Chelsea FC, borta, 21 januari 21.00