Kif Örebro utan insläppt mål – för fjärde matchen i rad

Kif Örebro har nu en fin svit med fyra matcher i rad utan att ha släppt in mål i Elitettan. Matchen mellan Kif Örebro och Umeå på Behrn Arena slutade nämligen 0–0.

– Vi gör en väldigt bra genomförd match. Vårt spel är bra och vi får nu analysera, skruva på några saker för att få till ännu klarare målchanser framåt, kommenterade Kif Örebros tränare Fredrik Andersson efter matchen.

Det betyder att Kif Örebro gick obesegrade från planen för tolfte matchen i följd.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Umeå.

Kif Örebro–Umeå – mål för mål

Kif Örebro har tre segrar och två oavgjorda och 11–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Umeå har en vinst och fyra oavgjorda och 5–4 i målskillnad. Det här var Kif Örebros andra oavgjorda match den här säsongen.

För Kif Örebro gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Umeå är på andra plats.

Onsdag 24 september 19.00 möts lagen igen, på Umeå Energi Arena.