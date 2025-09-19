Knapp seger för Cagliari på bortaplan mot Lecce

Cagliari segrade – 2–1 mot Lecce

Cagliari avgjorde i 71:a minuten.

Cagliaris Andrea Belotti tvåmålsskytt

Cagliari vann en målmässigt jämn match borta mot Lecce i Serie A på fredagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Andrea Belotti stod för Cagliaris avgörande mål efter 71 minuter.

Lecce–Cagliari – mål för mål

Lecce startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Tiago Gabriel till framspelad av Riccardo Sottil.

Cagliari kvitterade till 1–1 i 33:e minuten, genom Andrea Belotti. Det dröjde till den 71:a minuten innan Andrea Belotti på straff avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Lecce har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fyra spelade matcher. Cagliari har sju poäng.

Den 15 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Lecce är Bologna. Lagen möts söndag 28 september 18.00. Cagliari tar sig an Inter hemma lördag 27 september 20.45.

Lecce–Cagliari 1–2 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (5) Tiago Gabriel (Riccardo Sottil), 1–1 (33) Andrea Belotti, 1–2 (71) Andrea Belotti.

Varningar, Lecce: Lassana Coulibaly, Tiago Gabriel. Cagliari: Adam Obert, Matteo Prati, Sebastiano Esposito.

Nästa match:

Lecce: Bologna, hemma, 28 september

Cagliari: Inter, hemma, 27 september