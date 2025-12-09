Kryss för Preston North End och Coventry

Oavgjort i mötet mellan Preston North End och Coventry

Daniel Jebbison kvitterade i 77:e minuten

Preston North End nu fjärde, Coventry på första plats

Preston North End och Coventry fick en poäng var i mötet i Championship. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Preston North End–Coventry – mål för mål

I den 39:e minuten blev Preston North Ends Liam Lindsay utvisad.

Coventry gjorde 0–1 efter 70 minuters spel.

Daniel Jebbison kvitterade för Preston North End med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här betyder att Preston North End ligger på fjärde plats i tabellen och att Coventry leder serien.

Lagen möts igen 11 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter Preston North End Oxford United på Kassam Stadium 13.30. Coventry tar sig an Bristol C hemma 16.00.

Preston North End–Coventry 1–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (70) Självmål, 1–1 (77) Daniel Jebbison.

Varningar, Preston North End: Daniel Jebbison.

Utvisningar, Preston North End: Liam Lindsay.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-3-1

Coventry: 3-1-1

Nästa match:

Preston North End: Oxford Utd, borta, 13 december 13.30

Coventry: Bristol City FC, hemma, 13 december 16.00