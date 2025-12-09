Kryss för Sheffield United hemma mot Norwich City
- Kryss mellan Sheffield United och Norwich City
- Självmål kvitterade i 65:e minuten
- Sheffield United nu 18:e, Norwich City på 23:e plats
Sheffield United och Norwich City delade på poängen i mötet i Championship. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Sheffield United.
Sheffield United–Norwich City – mål för mål
Danny Ings gjorde 1–0 för Sheffield United efter pausen assisterad av Tahith Chong.
Norwich City kvitterade till 1–1 i 65:e minuten.
Det här betyder att Sheffield United ligger på 18:e plats i tabellen och Norwich City är på 23:e plats. Ett fint lyft för Sheffield United som låg på 22:a plats så sent som den 28 november.
Den 10 mars möts lagen återigen.
I nästa omgång har Sheffield United WBA borta, fredag 12 december 21.00. Norwich City spelar hemma mot Southampton lördag 13 december 13.30.
Sheffield United–Norwich City 1–1 (0–0)
Championship
Mål: 1–0 (50) Danny Ings (Tahith Chong), 1–1 (65) Självmål.
Varningar, Sheffield United: Femi Seriki, Djibril Soumare. Norwich City: Tony Springett, Jakov Medic, Pelle Mattsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield United: 4-1-0
Norwich City: 1-2-2
Nästa match:
Sheffield United: West Bromwich Albion FC, borta, 12 december 21.00
Norwich City: Southampton FC, hemma, 13 december 13.30
