Kryss för Sheffield United hemma mot Norwich City

Kryss mellan Sheffield United och Norwich City

Självmål kvitterade i 65:e minuten

Sheffield United nu 18:e, Norwich City på 23:e plats

Sheffield United och Norwich City delade på poängen i mötet i Championship. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Sheffield United.

Sheffield United–Norwich City – mål för mål

Danny Ings gjorde 1–0 för Sheffield United efter pausen assisterad av Tahith Chong.

Norwich City kvitterade till 1–1 i 65:e minuten.

Det här betyder att Sheffield United ligger på 18:e plats i tabellen och Norwich City är på 23:e plats. Ett fint lyft för Sheffield United som låg på 22:a plats så sent som den 28 november.

Den 10 mars möts lagen återigen.

I nästa omgång har Sheffield United WBA borta, fredag 12 december 21.00. Norwich City spelar hemma mot Southampton lördag 13 december 13.30.

Sheffield United–Norwich City 1–1 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (50) Danny Ings (Tahith Chong), 1–1 (65) Självmål.

Varningar, Sheffield United: Femi Seriki, Djibril Soumare. Norwich City: Tony Springett, Jakov Medic, Pelle Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 4-1-0

Norwich City: 1-2-2

Nästa match:

Sheffield United: West Bromwich Albion FC, borta, 12 december 21.00

Norwich City: Southampton FC, hemma, 13 december 13.30