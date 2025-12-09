Liam Cullen avgjorde när Swansea City sänkte Portsmouth

Swansea City vann med 1–0 mot Portsmouth

Liam Cullen matchvinnare för Swansea City

Andra raka segern för Swansea City

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Swansea City vann med 1–0 (0–0) hemma mot Portsmouth i Championship.

Swansea City höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Stoke City nästa för Swansea City

Swansea City har två segrar och tre förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har en vinst och fyra förluster och 5–9 i målskillnad.

Swansea Citys nya tabellposition är 19:e plats medan Portsmouth är på 22:a plats.

Den 10 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Fratton Park.

Lördag 13 december möter Swansea City Stoke City borta 13.30 och Portsmouth möter Blackburn hemma 16.00.

Swansea City–Portsmouth 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (78) Liam Cullen.

Varningar, Swansea City: Ben Cabango, Goncalo Franco. Portsmouth: Marlon Pack, Jordan Lee Williams, John Swift.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 2-0-3

Portsmouth: 1-0-4

Nästa match:

Swansea City: Stoke City FC, borta, 13 december 13.30

Portsmouth: Blackburn Rovers FC, hemma, 13 december 16.00