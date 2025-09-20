Prenumerera

Mållöst för Leicester och Coventry på King Power Stadium

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Leicester tog emot Coventry i Championship på lördagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Coventry.

Leicester–Coventry – mål för mål

Leicester har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Coventry har två vinster och tre oavgjorda och 15–7 i målskillnad. Det här var Leicesters andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 januari.

Leicester tar sig an WBA i nästa match borta fredag 26 september 21.00. Coventry möter Birmingham hemma lördag 27 september 13.30.

Leicester–Coventry 0–0

